Rifiuti Roma, l’Emilia-Romagna non ha ancora deciso

L’Emilia-Romagna non ha ancora deciso se smaltire o meno i rifiuti, in particolare quelli di Roma, come richiesto prima di Natale dalla Regione Lazio. La decisione dovrebbe arrivare tra tre o quattro giorni.

Lo ha detto giovedì 28 dicembre il presidente Stefano Bonaccini rispondendo ai giornalisti a margine di una conferenza stampa in viale Aldo Moro.

“Ci siamo presi – ha dichiarato il presidente – ancora tre o quattro giorni per decidere. Credo che oggi Zingaretti abbia fatto un appello per valutare se altre regioni possano dare una mano al Lazio e in particolare alla città di Roma. Atteggiamenti meno arroganti della sindaca Raggi aiuterebbero. Anche questa volta valuteremo le scelte d’intesa con i territori. Si tratterà, come abbiamo fatto in passato per Liguria e Puglia, per poco tempo e per poche quantità”.

