Tre concerti degli Amici della Musica a Soliera

Sabato 3 febbraio, alle 21, al Nuovo Cinema Teatro Italia di Soliera ospita il primo di tre concerti della rassegna “Note di Passaggio”, curata dagli Amici della Musica di Modena. Protagonisti della serata saranno il violoncellista Francesco Dillon e il pianista Emanuele Torquati, due solisti e cameristi di prestigio che quest’anno festeggiano il decennale del loro sodalizio. Gli appuntamenti successivi saranno il 24 febbraio con l’Orchestra del Baraccano alle prese con “Il Barbiere di Siviglia” e il 17 marzo con il Duo d’arpe Alchimia. Come per tutti i concerti della rassegna, l’ingresso è gratuito.

In duo, Dillon e Torquati hanno pubblicato tre cd di rarità schumanniane e l’integrale delle opere di Franz Liszt; lo scorso anno è uscito invece un cd di rarità brahmsiane.

Il programma del concerto solierese si aprirà proprio con Brahms, del quale verranno eseguiti tre Lieder e la celebre Sonata op.78 per violoncello e pianoforte, nota nella sua originale versione per violino e pianoforte e trascritta dallo stesso autore. La seconda parte della serata proporrà invece due importanti Sonate del repertorio francese di inizio Novecento: quella in sol minore op.117 di Fauré, pubblicata nel 1921, e quella in re minore di Claude Debussy, capolavoro della tarda produzione del compositore.

Francesco Dillon ha studiato a Firenze con Andrea Nannoni, perfezionandosi in seguito con Baldovino e Brunello e seguendo masterclass, tra gli altri, di Rostropovich e Perenyi; ad un’ intensa attività solistica affianca quella di quartettista con il Quartetto Prometeo, vincitore di numerosi premi internazionali (tra cui il Leone d’Argento alla Biennale Musica di Venezia). Il suo profondo interesse per la contemporaneità lo ha portato a collaborare strettamente con i più importanti compositori di oggi (Glass, Gubajdulina, Lachenmann, Sciarrino); sue esecuzioni sono state trasmesse da varie emittenti come BBC, RAI, ARD, Radio France. Vincitore di prestigiosi riconoscimenti in Italia e all’estero, Emanuele Torquati suona regolarmente in centri musicali quali Buenos Aires, New York, Parigi, Berlino e Roma; si è esibito come solista con l’Orchestra Filarmonica di Buenos Aires, l’Orchestra Sinfonica Nazionale Lituana, l’Orchestra Regionale della Toscana e con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino. Dopo essersi diplomato a Firenze sotto la guida di Giancarlo Cardini, si è perfezionato con Alexander Lonquich, e ha approfondito il repertorio cameristico con Franco Rossi e con il Trio di Trieste. A livello discografico, ha al suo attivo le integrali pianistiche di Albert Roussel e di Alexander Zemlinsky per Brilliant Classics.

Il concerto, in collaborazione con la Fondazione Campori, è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Soliera, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia Romagna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...