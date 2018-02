Ferrari, 120 anni fa nasceva il Drake. Una mostra per ricordarlo

Una mostra fotografica a Modena nella casa natale di Enzo Ferrari, dove ora c’è il Museo, per celebrare i 120 anni dalla nascita.

Il 18 febbraio 1898 nasceva l’uomo che ha scritto la storia dei motori in Italia e nel mondo. Oggi una mostra fotografica che lo ritrae dall’infanzia ai successi con il Cavallino rampante lo celebra.

“Pensare che Enzo Ferrari sia nato nell’800 pare incredibile – ha dichiarato il presidente e Ad Sergio Marchionne – La sua lezione è più che mai attuale e la sua modernità assoluta. Era un uomo con capacità di visione e di gestione di persone e delle risorse fuori dal comune, oltre che forte di spirito imprenditoriale e coraggio eccezionali. Viene da chiedersi quali traguardi avrebbe potuto raggiungere se avesse avuto a disposizione i mezzi tecnici e le conoscenze dei nostri giorni. Il segno che ha lasciato nel mondo resta motivo di orgoglio per tutti noi alla Ferrari e per l’Italia intera”.

“Un uomo con una straordinaria visione – ha ricordato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli – capace di creare un mito che anno dopo anno cresce e si rafforza in tutto il mondo dando lustro al territorio che ne è la culla. La presenza del Drake è più viva che mai, a Maranello e a Modena, nei due Musei capaci di attirare mezzo milione di visitatori all’anno, e in tutto il mondo, dovunque siano le Rosse, simbolo di bellezza, velocità ed eccellenza. Ammirazione e gratitudine sono i sentimenti che tutti i modenesi continuano a provare per questa figura eccezionale che con passione, creatività, e intraprendenza ha saputo raggiungere risultati incredibili contribuendo a portare l’immagine di Modena in tutto il mondo”.

