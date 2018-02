Mirandola, Ferruccio Soleri racconta una vita da Arlecchino

Arriva a Mirandola l’attore dei record. Giovedì 22 febbraio, alle ore 21, va in scena all’Auditorium Rita Levi Montalcini “Ferruccio Soleri racconta una Vita da Arlecchino”, uno spettacolo unico ed emozionante che racconta l’addio alle scene dell’89enne attore fiorentino protagonista della storia del nostro teatro.

Il più grande Arlecchino di tutti i tempi, Ferruccio Soleri, in procinto di lasciare le scene del Piccolo Teatro di Milano, dove per oltre 60 anni ha recitato nel ruolo di “Arlecchino, servitore di due padroni”, creato dal genio del regista Giorgio Strehler, per un totale di oltre 5000 repliche in tutto il mondo, si offre in anteprima al pubblico della Regione Emilia Romagna con alcune serate di spettacolo, organizzate da Ater, in collaborazione con Sipario/Fondazione Teatro Carlo Terron.

Lo spettacolo è un evento unico, scrittogli addosso dal poeta-drammaturgo Yannis Hott, in cui l’attore fiorentino si apre al pubblico anche con molti particolari della sua vita privata, da pochi conosciuta. La serata di addio definitiva alle scene si terrà il 23 aprile al Teatro La Pergola di Firenze, sede della Fondazione Teatro Nazionale della Toscana e città natale di Ferruccio Soleri.

La regia è di Mario Mattia Giorgetti su testo di Yannis Hott, una produzione Teatro Carlo Terron, Sipario mensile del Teatro, Compagnia La Contemporanea. Lo spettacolo termina la sua tournée in Emilia Romagna proprio a Mirandola, dopo essere andato in scena nei giorni scorsi al Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno e al Salone Snaporaz di Cattolica.

Lo spettacolo è parte della Stagione teatrale affidata per il terzo anno consecutivo al Circuito Multidisciplinare Regionale dell’Emilia Romagna di ATER – Associazione Teatrale Emilia-Romagna.

