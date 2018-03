Maltempo, la Provincia scrive all’Anas

L’Anas deve garantire le manutenzioni sulla rete stradale di competenza, investire sulla statale 12 e sulla Via Emilia nel territorio modenese oltre a prendersi in carico il tratto da Baggiovara e Casinalbo della superstrada Modena-Sassuolo, attualmente gestito dalla Provincia.

Sono alcune delle richieste dei sindaci modenesi e della Provincia all’Anas, messe nero su bianco in una lettera inviata all’ente per chiedere un incontro. La decisione è arrivata a conclusione dell’Assemblea dei sindaci che si è tenuta nella sede della Provincia lunedì 19 marzo.

“Abbiamo raccolto dai sindaci – ha chiarito Gian Carlo Muzzarelli, presidente della Provincia di Modena – le esigenze dei territori. Servono investimenti importanti e le manutenzioni per garantire una maggiore competitività, sicurezza stradale e qualità dei collegamenti, soprattutto dopo le recenti ondate di maltempo che hanno provocato il degrado di diversi tratti viari”.

Su questi temi Provincia e sindaci chiedono un incontro con i responsabili di Anas sia del coordinamento nord est Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia che di quello del compartimento regionale.

Nella lettera sono elencati i diversi interventi strutturali a carico di Anas attesi da tempo, come il completamento della tangenziale di Mirandola e le tangenziali di Montale, Sorbara e San Prospero, oltre agli interventi per migliorare la statale 9 da Modena a Castelfranco Emilia e verso Rubiera; poi c’è il capitolo manutenzioni a partire dalla tangenziale di Modena e sulla statale 12 a Formigine e a Maranello, oltre all’avvio dei lavori di adeguamento delle curve dei Carrai a Pavullo, per risolvere il restringimento in attraversamento di Lama Mocogno, fino al completamento del collegamento con la tangenziale di Pievepelago.

Nel corso dell’Assemblea dei sindaci è stato fatto anche il punto sul maltempo.

La Provincia raccoglierà nei prossimi giorni tutte le segnalazioni di dissesti e danni da inviare alla Regione che sta pianificando le risorse necessarie far fronte all’emergenza.

Come ha sottolineato Gian Carlo Muzzarelli, “i costi per manutenzioni, spalata neve e sale quest’anno sono saliti enormemente e nelle prossime settimane, quando il tempo migliorerà, occorrerà avviare gli interventi di ripristino della viabilità danneggiata, senza trascurare i lavori contro il dissesto idrogeologico”.

Per quanto riguarda la viabilità provinciale, i tecnici della Provincia hanno valutato costi complessivi a carico della Provincia per la spalata neve della rete delle strade provinciali pari a oltre 1,5 milioni di euro di cui 250 mila per l’acquisto del sale.

