Nelle scuole di Nonantola e Crevalcore si mangia la pasta antimafia

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera, il 21 marzo nelle mense scolastiche di Nonantola, Calderara, Crevalcore, Anzola dell’Emilia, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese sarà servita come primo piatto la Pasta Biologica Libera Terra.

Libera Terra riunisce cooperative sociali che, guidate da Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, gestiscono strutture produttive e centinaia di ettari di terreno sottratti alle mafie in Sicilia, Puglia, Calabria e Campania.

