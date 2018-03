Non temiAMO la Matematica: a Ravarino la scienza dei numeri diventa gioco, cultura e divertimento

Dal 3 al 16 marzo si tiene a Ravarino la settima edizione di “Non temiAMO la Matematica”, una rassegna culturale che attraverso conferenze divulgative, spettacoli, laboratori ludici ed attività didattiche vuole promuovere la conoscenza della regina delle scienze ed avvicinare la disciplina dei numeri al pubblico più ampio e non specialistico. Semplici cittadini, studenti, insegnanti ed appassionati potranno sperimentare un approccio inconsueto e divertente alla matematica, reso possibile da relatori che uniscono una grande competenza scientifica ad una straordinaria capacità comunicativa.

La rassegna è promossa dal Comune di Ravarino ed ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Modena e dell’Ufficio Scolastico Regionale. Gli appuntamenti, tutti ad ingresso libero gratuito fino ad esaurimento posti si terranno presso il Teatro Comunale di Ravarino (Piazza Martiri della Libertà).

Il primo appuntamento della rassegna è in programma per sabato 3 marzo alle ore 17: il prof. Bruno D’Amore, specialista in didattica della matematica, terrà una conferenza dal titolo “Matematica fra giochi, storia ed epistemologia”: un coinvolgente viaggio nel tempo e nelle culture, alla scoperta dei diversi modi con cui i numeri possono trasformarsi da indispensabili strumenti per ampliare la conoscenza a generatori di divertimento.

Di che cosa è fatto un raggio di sole, e come fa ad arrivare fino a noi (percorrendo centinaia di migliaia di chilometri) in pochi minuti? Le risposte a questi ed altri avvincenti quesiti le fornirà Valerio Rossi Albertini, fisico del Cnr e divulgatore scientifico, nell’incontro dal titolo “Le forme della luce” in programma per sabato 10 marzo alle ore 17,30. Con semplicità ed efficacia Rossi Albertini saprà spiegare i segreti delle stelle, ma anche quelli delle leggi scientifiche che rendono possibile la creazione da parte dell’uomo delle varie forme di luminosità.

Il terzo appuntamento è in calendario per venerdì 16 marzo alle ore 21: il prof. Piergiorgio Odifreddi terrà una lezione pubblica sul tema della matematica e dell’astronomia dal titolo “Dalla Terra alle lune”. Durante la conferenza si realizzerà una sorta di viaggio cosmico fino alla Luna e oltre, tra i pianeti ed i satelliti del Sistema Solare, accompagnati dalle scoperte degli scienziati che ne hanno studiato leggi e orbite.

La rassegna “Non temiAMO la Matematica” comprende anche un’importante percorso didattico e formativo, rivolto agli insegnanti ed agli studenti delle scuole elementari e medie. Durante tutto il periodo della rassegna, infatti, presso l’Opificio della Fondazione Golinelli di Bologna si terranno laboratori ludico-didattici dedicati agli studenti delle classi 4° e 5° della scuola primaria, e alle classi 1° e 2° della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Ravarino. Per le classi 1°, 2° e 3° della scuola primaria, invece, i laboratori verranno organizzati direttamente a scuola dalla matematica prof.ssa Elena Rinaldi. Inoltre, nella giornata di sabato 3 marzo verrà realizzato un seminario di formazione perinsegnanti, in collaborazione con IC2 Ravarino, sul tema della didattica della matematica, che vedrà come relatori il prof. Bruno D’Amore, Martha Isabel Fandiño Pinilla, Giovanni Nicosia, Laura Branchetti, Giorgio Santi.

“Con questa rassegna, divenuta ormai un appuntamento imprescindibile per la nostra comunità, intendiamo creare una relazione tra il mondo della cultura scientifica ed il pubblico più ampio. L’iniziativa non è rivolta solo agli adulti o agli appassionati della materia, ma coinvolge il mondo della formazione e dell’educazione realizzando appuntamenti di alto valore accademico in un clima piacevole e divertente. Confidiamo che anche quest’anno, come per le precedenti edizioni, la manifestazione possa registrare una grande affluenza di pubblico e – soprattutto – un alto livello qualitativo delle proposte realizzate”, sottolinea Maria Rita Santeramo, dirigente del settore Attività Culturali del Comune di Ravarino.

La rassegna “Non temiAMO la Matematica” è realizzata con il contributo di: Le conserve della Nonna-gruppo Fini; Assicoop-UnipolSai; CIR-Cooperativa Italiana di Ristorazione; Associazione Agorà; Osteria il Grano di Pepe; Sinergas; Società agricola I Monti; Servizio NCC-Taxi Paola Bigi; Pop Tours; Studio Osteopatico Macchelli.

