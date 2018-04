“Gatta Cenerentola” apre a Bomporto la 12esima edizione del Nonantola Film Festival

A Bomporto si apre il sipario della 12esima edizione del Nonantola Film Festival con la proiezione in prima provinciale ad ingresso gratuito di “Gatta Cenerentola” di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone.

Il film d’animazione liberamente ispirato alla fiaba contenuta nel classico ‘Lo Cunto de li Cunti’ di Giambattista Basile apre ufficialmente giovedì 26 aprile, alle ore 21, al Cinema Teatro Comunale di Bomporto la rassegna organizzata dall’omonima associazione affiliata Arci. Una originale ed emozionante pellicola, presentata in concorso nella sezione Orizzonti alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2017, dove si è aggiudicato cinque premi. Tra gli altri riconoscimenti, due David di Donatello 2018 per i Migliori Effetti Speciali e per la Miglior Produzione. Doppiatori d’eccezione per i personaggi animati, tra cui Alessandro Gassmann, Maria Pia Calzone, Alessandro Gallo, Mariano Rigillo e Renato Carpentieri.

Gatta Cenerentola è il crudele soprannome affibbiato alla piccola Mia dalle sorellastre. Figlia di don Vittorio Basile, uomo di grande ingegno che aveva il progetto di trasformare Napoli in una virtuosa città della scienza, Mia è rimasta orfana dopo che Salvatore Lo Giusto detto “‘o Re”, capoclan del riciclaggio, ha ammazzato suo padre con l’aiuto della bella e letale Angelica Carannante, promessa sposa di Basile. Da quel momento la ragazzina è costretta a vivere in una nave da crociera dismessa nel porto di Napoli, insieme con la perfida matrigna e i sei dispotici fratellastri, covando in silenzio la vendetta: uccidere Salvatore ‘o Re e liberare per sempre se stessa e la sua città. Anche Primo Gemito, ex uomo della scorta di Basile, porta avanti il progetto parallelo di riportare la legalità nel porto di Napoli e sottrarre Cenerentola dalle grinfie di Angelica.

Il programma completo della rassegna è su www.nonantolafilmfestival.it.

Mi piace: Mi piace Caricamento...