Traffico, week end da bollino nero sulle strade

Sarà un week end da bollino nero su strade e autostrade. In particolare, l’Anas ha individuato la mattina di sabato 4 e quella di sabato 11 agosto come le giornate in cui è prevista la più alta concentrazione delle partenze.

Gli altri week end di agosto saranno “solo” da bollino rosso. La maggior concentrazione di traffico per i rientri in città è, invece, prevista nelle due ultime domeniche di agosto e nel primo fine settimana di settembre.

Intanto la Prefettura di Modena, nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuta giovedì 2 agosto, ha annunciato che nella provincia si potrà contare su un contingente di dieci unità di rinforzo delle Forze dell’Ordine.

Inoltre, da venerdì 3 agosto saranno operative due pattuglie aggiuntive di militari del contingente “Strade Sicure”. Una pattuglia presidierà la Stazione ferroviaria principale, mentre la seconda pattuglia presidierà in forma dinamica la zona dell’Area Nord e i principali parchi cittadini.

Quanto, invece, al traffico su strade e autostrade, Anas ha annunciato che garantirà, attraverso un monitoraggio 24 ore su 24 del traffico sulla rete stradale nazionale, l’utilizzo di circa 1.100 automezzi, 2.534 telecamere, 580 pannelli a messaggio variabile e 2.500 addetti su tutto il territorio, con il coordinamento della Sala Situazioni nazionale (in h24) e l’assistenza per il pronto intervento fornita dalle 21 Sale Operative Compartimentali, grazie ai 230 operatori. Inoltre, accanto alle misure di vigilanza garantite dalla Polizia Stradale, dall’Arma dei Carabinieri e dalle Polizie Locali, nei nodi più strategici per i flussi turistici sarà assicurata anche una specifica sorveglianza aerea.

In particolare, per una maggiore fluidità del traffico, Anas ha rimosso tutti i cantieri mobili; resteranno in totale 162 cantieri inamovibili, di cui 26 su autostrade e raccordi autostradali e 136 sulle strade statali, impegnati in interventi di potenziamento e messa in sicurezza.

Due le campagne di comunicazione dedicate alla sicurezza stradale.

La prima, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato, è “Quando guidi GUIDAeBASTA” per sensibilizzare gli utenti della strada a essere prudenti e concentrati mentre si è al volante. La campagna è dedicata ai rischi che derivano dalla distrazione, dalle cattive abitudini alla guida e dal mancato rispetto delle regole del Codice della Strada.

La seconda campagna #amamiebasta, ideata da Anas e LNDC, Lega nazionale per la difesa del cane, è finalizzata alla lotta contro gli incidenti provocati dall’abbandono degli animali domestici in strada con l’obiettivo di garantire maggior sicurezza a chi si mette in viaggio. In Italia, infatti, ogni anno si registrano centinaia di incidenti stradali, anche mortali, causati da animali abbandonati, fenomeno che aumentano durante i periodi estivi.

Per restare sempre aggiornati sulla viabilità sono disponibili il sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/it/piani-interventi) e i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e due account Twitter @stradeanas e @VAIstradeanas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2018.

Inoltre, le informazioni sul traffico sono disponibili sui seguenti canali:

VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai ;

APP “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente in “App store” e in “Play store”;

CCISS Viaggiare Informati del ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico;

Numero unico 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore oppure, digitando il tasto zero, per avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete. Analogo servizio è disponibile anche in live chat su sito Anas e su twitter @clientiAnas.

Infine, bollettini di viabilità sono trasmessi anche sulle radio partner di Anas: Radio Italia (nazionale), Radio Birikina, Radio Bella e Monella e Radio Piterpan (Veneto e Friuli Venezia Giulia), Radio Rock (Lazio) e Radio Margherita (Sicilia). Tutte le info su frequenza e orari su www.stradeanas.it/info-viabilità/radio-partner.

Mi piace: Mi piace Caricamento...