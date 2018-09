La prefetta Paba saluta il tenente colonnello Cristaldi

La prefetta di Modena Maria Patrizia Paba ha ricevuto lunedì 3 settembre in Prefettura il comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Giovanni Balboni, che ha accompagnato il tenente colonnello Domenico Cristaldi e il capitano Luca Di Niquili, in visita di commiato perché destinati a lasciare Modena per altri incarichi. Lo rende noto un comunicato della Prefettura.

La Prefetta ha manifestato agli ufficiali apprezzamento e gratitudine per l’alto profilo e il costante impegno profuso nel contrasto alla criminalità e nel presidio del territorio, spiega la nota.

Nella circostanza, aggiunge la nota, la prefetta Paba ha dato atto al colonnello Balboni della proficua collaborazione nell’interesse della collettività modenese e dello Stato.

Al tenente colonnello Cristaldi, che assumerà la carica di Comandante provinciale dei Carabinieri di Oristano, e al capitano Di Niquili che assumerà il comando di una Compagnia in Sicilia, la prefetta Paba ha espresso i migliori auguri per il prosieguo della carriera a servizio della comunità e delle Istituzioni.

LEGGI ANCHE:

Il colonnello Cristaldi lascia Modena, il saluto delle istituzioni

Mi piace: Mi piace Caricamento...