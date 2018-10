Paga per una casa al mare, ma l’appartamento non esiste. Denunciato 56enne

CARPI – Aveva dato una caparra di 350 euro per trascorrere una vacanza in un appartamento a Senigallia, nelle Marche, ma quella casa non esisteva. Dopo l’amara scoperta, una 42enne carpigiana ha denunciato il fatto ai Carabinieri che sono riusciti a risalire all’autore della truffa, un 56enne napoletano, denunciato per truffa aggravata.

