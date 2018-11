Nonantola, a Booklet le “Incredibili vite nascoste nei libri” di Patrizia Caffiero

Sabato 10 novembre, alle ore 15, la libreria Booklet di Nonantola ospita la presentazione di “Incredibili vite nascoste nei libri”, libro di Patrizia Caffiero edito da Musicaos.

Leccese di nascita, ma emiliana d’adozione, Patrizia Caffiero è laureata in Lettere e Filosofia con una tesi su Pasolini, è una bibliotecaria e a fine 2017 ha pubblicato questa collezione di dodici racconti al femminile ambientati in Emilia e in Puglia.

Dialoga con l’autrice la psicologa Giulia Sacchi.

