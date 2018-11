A Reno Finalese niente luminarie natalizie: fondi devoluti per i boschi del Fiuli

FINALE EMILIA – A Reno Finalese niente luminarie natalizie: i fondi che sarebbero serviti per abbellirele vie dellafrazione di Finale Emilia saranno devoluti per i boschi del Fiuli.

“Si avvicinano le festività natalizie, quest’anno – spiega il consigliere comunale Daniele Paganelli – la frazione di Reno Finalese non accenderà le proprie luminarie, i soldi stanziati per esse saranno donati alla fondazione Giant Trees Foundation, che si occuperà non solo del rimboschimento, ma anche del recupero delle cime degli alberi nei boschi del Friuli abbattuti dalle calamità dei giorni scorsi; queste cime saranno poi donate alle scuole e al territorio finalese.

L’idea delle scuole nasce da una richiesta specifica della scuola Frassoni di Finale Emilia, che addobberà le cime con lavori creati all’interno di laboratori speciali (laboratori che hanno come obbiettivo primario l’integrazione delle diverse abilità).

Ringrazio i residenti della frazione di Reno Finalese per aver aderito a questa iniziativa che, come cittadino e consigliere, reputo un gesto di buon cuore”

Mi piace: Mi piace Caricamento...