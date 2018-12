Mirandola, Benatti: “A Capodanno niente botti ma aiuti alle Regioni devastate dal maltempo”

Un aiuto alle popolazioni colpite dal maltempo lo scorso autunno invece di spendere in botti per Capodanno. È l’invito del sindaco di Mirandola Maino Benatti ai suoi concittadini.

Così scrive in una nota:

Il risparmio dei botti di Capodanno sia donato alle regioni italiane devastate dal maltempo dell’ottobre 2018 e che nel 2012 sono accorse in aiuto della nostra città terremotata. A Capodanno ci si può benissimo divertire senza petardi e senza “botti”, che ogni anno rappresentano oltretutto un grave pericolo per la sicurezza e l’incolumità delle persone e degli animali. Il pensiero dell’Amministrazione comunale di Mirandola va alle popolazioni del Trentino Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, che nei giorni del sisma del 2012 hanno prestato il loro generoso aiuto ai nostri concittadini terremotati e che ora meritano il nostro sostegno e il nostro abbraccio». Come Comune invitiamo a versare il denaro risparmiato coi “botti” sui conti correnti attivati dalla Regioni interessate.