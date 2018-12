Da Mirandola un aiuto alle regioni colpite dal maltempo

L’autunno scorso un’ondata di maltempo ha pesantemente colpito le regioni italiane del nord-est, provocando diverse vittime, disagi alla popolazione e devastazioni al patrimonio forestale stimate nell’ordine di circa sei milioni di alberi divelti. La possibilità di ingenti precipitazioni nevose eleva inoltre il rischio di valanghe, non più frenate dalla copertura forestale, rendendo necessario uno stringente monitoraggio per l’intero periodo invernale.

«Col Natale alle porte – spiega in una nota del Comune il sindaco Maino Benatti – il pensiero dell’Amministrazione comunale di Mirandola va pertanto alle popolazioni del Trentino Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, che nei giorni del sisma del 2012 hanno prestato il loro generoso aiuto ai nostri concittadini terremotati, e che ora meritano il nostro sostegno e il nostro abbraccio». L’appello sarà seguito, nei prossimi giorni, dal concreto sostegno del Comune. Per chi volesse contribuire, il primo cittadino segnala i riferimenti ufficiali per la raccolta fondi a favore delle tre regioni:

Emergenza Friuli-Venezia Giulia

Iban IT 47 W 02008 02230 00000 3120964

Causale: “Subito al lavoro nelle aree colpite dall’alluvione 2018 in Fvg”.

Emergenza Trentino Alto Adige

Iban IT 12 S 02008 01820 00000 3774828

Causale “Calamità Trentino 2018”.

Emergenza Veneto

Iban: IT 75 C 02008 02017 000105442360.

Causale: “Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018”.

