Natale a Mirandola, gli abeti arrivano dal Friuli

Quello tra Mirandola e il Friuli Venezia-Giulia è un legame forte, che si rinsalda ogni anno dopo l’aiuto che quelle popolazioni hanno dato a seguito del sisma 2018. Anche per il Natale 2018 gli abeti che addobbano Mirandola sono arrivati grazie alla Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia.

Si tratta di un abete bianco collocato in piazza Costituente e di un abete rosso per il municipio di via Giolitti. Altri abeti rossi sono stati posizionati alla scuola elementare di Quarantoli e all’asilo di via Poma, i luoghi dove la Protezione civile della Regione Friuli-Venezia Giulia ha operato a seguito del terremoto.

Gli alberi provengono dal monte Zoncolan nella Carnia, dai boschi colpiti dai devastanti eventi atmosferici dello scorso ottobre e sono stati donati dai Comuni di Ravascletto e Cercivento, entrambi in provincia di Udine. A curare le operazioni di trasporto e collocazione degli abeti è stato ancora una volta Mario Pugnetti, funzionario della Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia.

“L’Amministrazione comunale di Mirandola – si legge in una nota – ringrazia la Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia e i Comuni che hanno donato gli alberi, che confermano, ancora una volta, come l’attenzione e l’affetto nei confronti della cittadinanza emiliana non siano venuti meno da parte di chi è stato in prima linea per soccorrere le popolazioni colpite dal sisma del 2012”.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Mi piace: Mi piace Caricamento...