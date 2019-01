Degrado in centro a Nonantola, Lapam lancia l’allarme

“Il centro di Nonantola, e soprattutto la zona a ridosso dei portici di via Veneto, è caratterizzato da troppi episodi di degrado e da scarsa sicurezza. Occorre intervenire in fretta per mettere fine a una situazione che sta creando problemi seri soprattutto ai commercianti dell’area”. Così in una nota la Lapam di Nonantola che interviene sulla situazione della zona che, secondo quanto hanno denunciato diversi associati, è diventata il ritrovo di piccoli delinquenti e spacciatori ed è soggetta a frequenti litigi.

“Non è possibile – prosegue la nota – andare avanti in questo modo, dalle 17.30 alle 20, quando viene buio, non passa più quasi nessuno perché litigi e disordine scoraggiano le persone a frequentare la zona. Spesso queste persone sono ubriache o comunque tengono comportamenti intimidatori e le liti si sentono distintamente anche dentro ai negozi e alle attività della zona. L’ultimo episodio, con il lancio di alcuni cassonetti, è recentissimo”.

Lapam Nonantola conclude: “Si tratta di fare in fretta per dare sicurezza e ripristinare l’ordine ma anche per evitare che la situazioni degeneri e che ci siano conseguenze gravi. Chiediamo a chi ne ha potere di intervenire e di Far sì che chi vive e lavora in questa zona di Nonantola sia tutelato”.

