Cavezzo, gemellaggio della Protezione Civile con il Gruppo Alpini di Manoppello

Sabato 30 marzo, alle ore 11, in Piazza Matteotti si terrà una cerimonia di gemellaggio tra il gruppo di Protezione Civile di Cavezzo e i volontari della Sezione Alpini di Manoppello nel pescarese per sancire un’amicizia nata in occasione dei soccorsi del sisma 2012.

Nel 2012, durante l’emergenza post-sisma, il Gruppo abruzzese si è distinto per la gestione del campo “Abruzzo”, all’epoca collocato nei pressi del Palazzetto dello Sport di Cavezzo.

Dopo il saluto delle autorità sarà inaugurato il manufatto a ricordo del gemellaggio e sarà depositata una corona di fiori presso il Monumento ai Caduti.

Così la sindaca Lisa Luppi spiega l’amicizia tra i due gruppi:

Era il 2012 quando a seguito del terremoto, venne aperto un campo d’accoglienza presso il comparto del palazzetto dello sport. Il campo Abruzzo, grazie al quale tanti cavezzesi hanno trovato assistenza materiale e tanta umanità, pur tra le innumerevoli difficoltà e incertezze di un momento doloroso per tutta la nostra comunità. In quei giorni i volontari della Protezione Civile abruzzese hanno fatto tanto per noi e il sentimento di stima e riconoscenza si è rafforzato nel corso del tempo attraverso una stretta amicizia tra i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cavezzo e i volontari della Sezione Alpini di Manoppello.

