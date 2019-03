Domenica c’è “Al Gir d’la Partecipanza”

NONANTOLA – Il tradizionale evento “Al Gir d’la Partecipanza” è previsto per domenica 17 marzo 2019 a Nonantola

REGOLAMENTO

iscrizioni: piazza Alessandrini di Nonantola dalle ore 7.30 alle ore 9

quota associativa: € 1,50

partenza: unica alle ore 9,00 da piazza Alessandrini – via Curiel. Il percorso sarà garantito dalla Polizia municipale, dall’Associazione Carabinieri in congedo e dai volontari della Protezione Civile soltanto dalle ore 9,00 in poi le

strade del giro:

andata: piazza Alessandrini, via Curiel, via Marconi, via Roma, via Vittorio Veneto, via W. Tabacchi, via di Mezzo, via della Partecipanza, via Cantone, via Oppio e quindi si entra nel tenimento della Partecipanza Agraria dove sono tracciati i vari percorsi

ritorno: via Prati, via Pieve, via 8 Marzo, via Vittorio Veneto, cortile dell’Abbazia, via Marconi, via Curiel e piazza Alessandrini (ARRIVO)

percorsi: quattro percorsi a scelta di 4,5 / 8,5 / 12,5 / 15,5 km

Il percorso di 4,5 km si sviluppa interamente su strada asfaltata. Gli altri percorsi su strada asfaltata e terra battuta.

In caso di forti piogge i percorsi potranno subire variazioni

2 punti di ristoro: uno a metà percorso e l’altro all’arrivo con the, acqua, biscotti e arance fino alle ore 12.00

La classifica dei gruppi verrà stilata sul numero degli iscritti, si raccomanda quindi la massima correttezza.

Essendo manifestazione ludico motoria ricreativa non è soggetta a certificato medico, tuttavia si esortano i partecipanti a verificare le proprie condizioni fisiche.

La manifestazione omologata dal Comitato di Coordinamento Attività Podistica Provincia di Modena, si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

assistenza sanitaria: servizio medico (dott. Albino Serafini e dott. Walter Gherardi) e ambulanza CROCE BLU Castelfranco E.-Nonantola

Con la collaborazione della Protezione Civile e Associazione Carabinieri in congedo