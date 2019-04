Finale Emilia e Villa Sant’Angelo, unite nella tragedia del terremoto. Il ricordo nell’anniversario aquilano con il sindaco della cittadina emiliana, Sandro Palazzi, che domenica è andato a commemorare quanto vissuto dieci anni fa in Abruzzo.

Scrive il sindaco di Finale Emilia

6 aprile 2009/ 6 aprile 2019

Sono passati 10 anni dal terribile terremoto dell’Aquila, e il profondo patto di amicizia che è ancora vivo e profondo con la Comunità di Villa Sant Angelo (AQ) e rafforzato ancora di più dalla sventura che ha colpito entrambi, mi ha condotto ieri 6 aprile 2019 a dieci anni di distanza a commemorare e ricordare e condividere il dolore delle 17 vittime subite dal paese aquilano.

L’allora sindaco di Villa S.Angelo, Pierluigi Biondi è diventato ora sindaco dell’Aquila, Città che è nella fase cruciale della propria ricostruzione, piena di cantieri e già parzialmente ricostruita.

E’ stata una bellissima giornata che ricorderò per sempre per il calore e la semplicità della Gente che mi ha accolto. Come sindaco della nostra comunità ho portato i nostri saluti e ringraziamenti per la donazione che ci hanno voluto onorare nel nostro momento del bisogno del 2012. Dopo la Santa Messa, in presenza delle autorità e dei rappresentanti dei soccorritori, sono stati ricordati i momenti terribili del 6 aprile 2009, delle oltre 300 vittime e dei 17 in particolare, e l’impegno e la generosità della nostra Protezione Civile Regionale (con diversi Finalesi, oltre al Sindaco Soragni, tra i volontari accorsi in aiuto) nell’essersi prodigata fin dalle prime ore successive al sisma.

Ringrazio di cuore l’attuale sindaco di Villa, Domenico Nardis, e tutte le famiglie presenti per l’accoglienza e il sentimento di fratellanza dimostrato in questa occasione.

Le nostre comunità per uno strano gioco del destino, si sono viste accomunare da una tragedia che ha creato un profondo solco nelle nostre coscienze, ma che non ci impedirà di ricreare e mantenere per il futuro quel profondo senso di appartenenza, di solidarietà, di aiuto reciproco, e di condivisione che contraddistingue le nostre due bellissime comunità.

il Sindaco Sandro Palazzi