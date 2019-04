L’arte del legno è una passione di famiglia da Arredamenti Po Gian Luigi

RAVARINO – L’arte della lavorazione del legno tramandata, con passione, di padre in figlio da quattro generazioni. L’atmosfera della falegnameria dove ancora adesso si creano i mobili su misura per i clienti insieme al moderno showroom di 2 mila mq dove trovare l’arredamento di prestigio delle migliori marche. Arredamenti Po Gian Luigi, in via Argini 348/b a Rami di Ravarino offre tutto questo.

L’azienda, da sempre a conduzione familiare, era stata fondata dal nonno e dal 1974 la proprietà è passata al nipote Gian Luigi, 74 anni. “All’inizio – racconta il titolare – l’attività era una falegnameria dove venivano realizzati artigianalmente i mobili, poi, dal dopoguerra è stato affiancato il punto vendita. Insieme a me, lavora mia figlia Paola, che si occupa anche di seguire le fiere del settore e, prima di andare in pensione, con noi c’era mia moglie Laura. Negli anni abbiamo cambiato sede, ma ci siamo spostati sempre di pochi metri rimanendo sul territorio di Ravarino”.

Stile moderno o classico, da quattro generazioni Arredamenti Po Gian Luigi propone cucine, living, divani, camere da letto e bagni di qualità delle migliori aziende italiane a prezzi accessibili.

“I nostri punti di forza – spiega il titolare – sono la qualità dei prodotti, ad un prezzo veramente ottimo, la cura dei preventivi, il rapporto diretto con i clienti. Non a caso, la maggior parte dei nostri clienti sono fedeli da anni. Prima sono venuti i nonni a scegliere i mobili da noi, poi i genitori e ora i figli”.

Oltre alla sala mostra di 2 mila mq, in caso di particolari esigenze, Gian Luigi lavora ancora nella falegnameria di famiglia dove realizza pezzi su misura o sistemazioni. Per quanto riguarda il montaggio, Gian Luigi si avvale di professionisti con i quali l’azienda collabora da anni che sono garanzia di accurata esecuzione dei lavori e affidabilità.

“Il terremoto fortunatamente ha causato solo qualche danno alla sede – racconta ancora -, la crisi, invece, si è sentita, ma negli ultimi tempi la situazione sta migliorando”.

Padre e figlia sono soddisfatti e contenti di portare avanti l’attività di famiglia, anche se i sacrifici non mancano perché – come ricorda Gian Luigi – “Siamo aperti tutti i giorni, tranne il lunedì e le feste comandate da calendario”.

