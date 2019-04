Più sicurezza per pedoni e ciclisti, a Nonantola 100mila euro per migliorare gli attraversamenti urbani

Conclusi i lavori all’altezza di Piazza Aldo Moro e in via Provinciale Ovest, partirà a metà maggio un nuovo progetto per mettere in sicurezza un’altra serie di attraversamenti urbani lungo le due strade provinciali che “tagliano” Nonantola. Si tratta di via Vittorio Veneto e via Rimembranze, dove saranno migliorati i collegamenti ciclopedonali esistenti. In particolare, verranno potenziati i sistemi di illuminazione di tutti gli attraversamenti dell’anello stradale che corre intorno al centro storico.

Particolare attenzione, inoltre, sarà rivolta alla messa in sicurezza di un’altra serie di attraversamenti, che prevedono anche il posizionamento di dossi di rallentamento, in zone del territorio dove è più alto il rischio soprattutto per bambini e anziani. In quest’ottica il Comune ha previsto interventi in via Marzabotto, via Grieco, via Rossini – comprensiva dell’installazione di un nuovo impianto di illuminazione nel parco adiacente – e Via Farini.

Infine, sono previsti interventi per la messa in sicurezza di incroci come via Guercinesca-Caselle, via Cantone in corrispondenza del Ponte dei Gatti, Via F.lli Cervi- ViaVerdi.

“La sicurezza sulle strade è un tema molto importante e puntiamo a migliore tutte le criticità esistenti – spiega in una nota l’Amministrazione – in particolare, il nostro obiettivo è intervenire sui passaggi pedonali dove è stata segnalata maggiore pericolosità per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti e lo abbiamo fatto con un investimento di 100.000 euro. È sicuramente un buon inizio, ma altro c’è da fare perché il tema legato alla mobilità sostenibile sia sempre in primo piano per la nostra comunità”.

