Wi-fi gratuito negli ambulatori

MIRANDOLA, SOLIERA – 50 hotspot attivati nei 7 Distretti sanitari della provincia di Modena, non solo nei principali spazi all’interno degli ospedali (da Pavullo a Vignola, da Carpi a Mirandola), ma nei Centri prelievi, Servizi Dipendenze Patologiche, Consultori, ecc. L’Azienda USL di Modena aderisce al progetto “EmiliaRomagnaWiFi” per estendere le possibilità di accesso ad Internet facile e gratuito, per tutti. A questo scopo, oltre a dotare le sedi di hotspot, è stato pianificato il rifacimento di alcune infrastrutture per consentire un servizio più efficiente e performante, anche in vista di una ulteriore estensione dei punti d’accesso. L’obiettivo è infatti perfezionare nel tempo quanto è già oggi a disposizione dei cittadini.

Lo annuncia una nota dell’Azienda Usl di Modena.

Come prevede il bando regionale, l’accesso alla navigazione è semplice e possibile senza bisogno di autenticarsi, 24 ore su 24, tutti i giorni, grazie all’infrastruttura di rete Lepida a banda ultra larga.

Per quanto riguarda l’Azienda USL, il wi-fi è già a disposizione con diversi punti, nelle aree di servizi per il pubblico e più frequentate, in tutti gli Ospedali (Vignola, Carpi, Mirandola, Pavullo).

È inoltre attivo in molti servizi del Distretto di Modena: Servizio Dipendenze Patologiche in Via Sgarzeria, Centro di Salute Mentale in Via Paul Harris e Strada Nazionale per Carpi, Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza in Via Viterbo e Via Cardarelli, Consultorio in Via Don Minzoni e Viale Molza, Centro Prelievi in Via Newton, Medicina dello Sport in Viale dello Sport, Pediatria di Comunità di Via Nonantolana, ambulatori e centro prelievi in Via Vittorio Veneto.

Nel Distretto di Sassuolo è possibile navigare al Punto unico di prenotazione e assistenza di base presso la sede dell’Ospedale; nel Distretto di Carpi ai Poliambulatori di Piazzale Donatori di Sangue, al Consultorio di via Don Sturzo e nelle sedi dei servizi sanitari in Piazza della Pace a Campogalliano e in Via 25 Aprile a Soliera. Nel Distretto di Pavullo il wi-fi è attivo anche alla Casa della Salute “Cimone” in Via Sabattini a Fanano, nel Distretto di Vignola è disponibile presso la sede di via Libertà, al Servizio Dipendenze Patologiche in Via Paradisi, al Servizio di Salute Mentale in Via Frignanese, al Punto prelievi e al consultorio in Via Turati a Castelnuovo Rangone e in Via Destra Guerro a Castelvetro di Modena. A Castelfranco Emilia è attivo presso la Casa della Salute e, nel Distretto, presso i servizi sanitari in Viale delle Rimembranze a Nonantola e in Piazza Matteotti a Bomporto.

