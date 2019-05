Chiudono i Coc, l’allerta degradata a gialla: la piena è passata

BOMPORTO, BASTIGLIA, CAMPOSANTO, CAVEZZO, FINALE EMILIA, MEDOLLA, SAN PROSPERO, SAN POSSIDONIO, RAVARINO, NOVI – Chiudono i Coc, l’allerta degradata a gialle: la piena è passata. Sta proseguendo lentamente ma senza criticità il deflusso della piena del Secchia a seguito delle recenti abbondanti precipitazioni. L’allerta è pertanto scesa di livello e nella giornata di oggi è stata aggiornata al colore giallo. Alle ore 12.00 di venerdì 31 maggio il livello idrometrico del Secchia al ponte di Concordia ha raggiungo i 9,09 metri.

Come in tutti i Comuni, il Centro Operativo Comunale di Concordia ha cessato la sua funzione e il monitoraggio delle arginature del Secchia proseguirà da parte del Gruppo comunale di volontari della Protezione Civile fino al definitivo ritorno del livello del fiume alle condizioni abituali. “Le squadre esterne di volontari di Protezione Civile arrivate a supporto dei nostri volontari -spiegano dal Comune – hanno lasciato Concordia nella giornata di ieri, e a loro va il nostro ringraziamento e la consapevolezza che la rete di Protezione Civile a tutela di cittadini e territorio funziona con tempestività ed efficaci”.

Da San Prospero i ringraziamenti della Protezione civile

Da Bomporto il sindaco Angelo Giovannini, entrato in carico nel bel mezzo dell’allerta rossa, ringrazia i volontari e invita altri cittadini a fare la propria parte:

Con il passaggio da arancione a gialla l’allerta fiumi di questi giorni può considerarsi esaurita.

In mattinata ho firmato il decreto di chiusura del COC di Bomporto. Un sincero e grande ringraziamento, a titolo personale ma soprattutto da parte di tutti i cittadini che rappresento, va ai funzionari e tecnici comunali, ai fantastici volontari della Protezione Civile di Bomporto, alla polizia Municipale, alle Forze dell’ordine tutte, all’intero sistema di Protezione Civile provinciale e regionale che hanno, come sempre, fatto un lavoro straordinario per impegno e intensità.

Un ringraziamento infine alle squadre ‘esterne’ di volontari coordinate dal centro operativo di Marzaglia che ci sono venuti in aiuto potenziando i lunghi monitoraggi sugli argini.

La foto simbolica qui sotto, che comprende solo pochi dei tanti, vuole essere un omaggio alle decine e decine di volontari senza i quali non sarebbe possibile questo grande servizio alla Comunità.

Ricordiamoci che il sistema di Protezione Civile siamo tutti noi, cittadini normalissimi che si mettono a disposizione degli altri. I volontari non sono mai abbastanza, chi fosse interessato a rendersi disponibile può telefonare per informazioni al numero 059.800.711