Consorzio bonifica Burana, in spedizione gli avvisi di pagamento per il 2019

Il Consorzio della bonifica Burana informa che sono in spedizione gli avvisi di pagamento-anno 2019. Di seguito, il comunicato stampa del consorzio in cui sono indicati luoghi e numeri di telefono ai quali chiedere eventuali informazioni.

I consorziati che intendono verificare la propria posizione contribuente, gli immobili oggetto del contributo e relativo importo (bonifica, irrigazione, presidio idrogeologico) o richiedere l’aggiornamento di intestazione dell’avviso di pagamento (a seguito di vendite, successioni, etc.) possono rivolgersi al Consorzio con le modalità di seguito indicate:

Le sedi di Modena, Mirandola, Bondeno e San Giovanni in Persiceto ricevono nei seguenti orari:

APERTURA AL PUBBLICO dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30

INFORMAZIONI TELEFONICHE ogni Lunedì, Mercoledì e Giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,00

Di seguito i recapiti per recarsi nelle sedi o contattarle:

SEDE DI MODENA (C.so Vittorio Emanuele, 107) Tel: 059/416.511

SEDE DI MIRANDOLA (Via Statale Sud, 35) Tel: 0535/20100

SEDE DI BONDENO (Via Vittorio Veneto, 48/50) Tel: 0532/893010

SEDE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO (Via Circonvallazione Dante, 44) Tel: 051/6875207

APERTURA STRAORDINARIA DI SPORTELLI SUL TERRITORIO



CASTELFRANCO EMILIA – c/o Biblioteca Comunale “ Sala Don Ferdinando Casagrande “ – Piazza della Liberazione, 5

Il primo venerdì non festivo di ogni mese per tutto l’anno dalle 8,30 alle 13,00

Martedì 28 maggio dalle 8,30 alle 13,00

Venerdì 7 giugno dalle 8,30 alle 13,00

VALSAMOGGIA loc. BAZZANO – c/o Municipio “ Sala Consiliare “ Via Venturi, 2

Sabato 1 giugno dalle 8,30 alle 13,00

FANANO – c/o Municipio – Piazza Marconi, 1

Giovedì 23 maggio e 6 giugno dalle 9,30 alle 13,00

MONTESE – c/o Municipio – Via Panoramica, 60

Lunedì 20 maggio e 3 giugno dalle 9,30 alle 13,00

PAVULLO – c/o Unione dei Comuni del Frignano – Via Giardini, 15 (ex Comunità Montana)

Mercoledì 22 e 29 maggio dalle 9,00 alle 12,00

Mercoledì 5 giugno dalle 9,00 alle 12,00

PIEVEPELAGO – c/o Biblioteca Comunale – Piazza Vittorio Veneto, 16

Lunedì 20 maggio e 10 giugno dalle 9,30 alle 13,00

SESTOLA – c/o I.A.T. del Cimone Ufficio Turistico – Corso Umberto I, 3

Giovedì 30 maggio dalle 9,30 alle 13,00

POGGIO RUSCO – c/o container Uffici Comunali – Via Garibaldi, 11

Lunedì 20 e 27 maggio dalle 9,00 alle 12,00

Lunedì 3 e 10 giugno dalle 9,00 alle 12,00

SERMIDE E FELONICA – c/o Municipio – Piazza Plebiscito, 1

Mercoledì 22 e 29 maggio dalle 9,00 alle 12,00

Mercoledì 5 e 12 giugno dalle 9,00 alle 12,00

SALTA LA FILA!

Per chi vuole mettersi in contatto con il Burana e verificare la propria posizione contribuente è disponibile il servizio “SALTA LA FILA!” per la prenotazione di telefonate e appuntamenti risparmiando tempo e per venire richiamati senza attese telefoniche. Si prenota dal sito web www.consorzioburana.it

Inoltre è sempre attivo il n° verde 800 324464 che fornisce alcune utili informazioni tramite un risponditore automatico.