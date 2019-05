Nonantola, i prossimi appuntamenti della campagna di di Federica Nannetti

Il Pd di Nonantola ha resi noti gli ultimi appuntamenti pubblici della campagna elettorale di Federica Nannetti, candidata sindaco del comune. Eccoli:

Mercoledì 15 maggio presso piazzetta Ex Mulino ore 19.00

Presentazione n.2 del programma elettorale: “Vivere insieme e partecipare. Vita pubblica, volontariato, pratiche di intervento sociale, casa-lavoro famiglie, sentirsi sicuri”.

Sabato 18 ore 15 e Domenica 19 ore 9.30

Biciclettate delle frazioni con partenza dal Comitato Elettorale (via Vittorio Veneto angolo Via Tabacchi)

Sabato: Via Larga, Redù, Rubbiara e Bagazzano

Domenica: Casette, Campazzo e La Grande

Lunedì 20 presso il Parco della Pace (area gioco bocce) alle ore 19

Presentazione n. 3 del programma elettorale: “La pianificazione e la gestione del territorio. Le politiche e i servizi per la collettività: ambiente e sviluppo sostenibile, acqua, gestione rifiuti”.

Mercoledì 22 presso Capolinea Cafè in via Moravia 3 alle ore 19

Aperitivo con la candidata sindaco e con i candidati PD al consiglio comunale.

Venerdì 24 in piazza della Liberazione alle ore 21

Saluto e appello al voto della candidata sindaco e dei candidati al consiglio delle due liste che appoggiano Federica Nannetti. Seguirà momento conviviale.

Inoltre ricordiamo che siamo presenti con il nostro banchetto: tutti i giovedì al mercato, i sabati sotto la Torre dei modenesi e le domeniche in piazza Ilaria Alpi.