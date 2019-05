Novi, per la piena del Secchia sgomberate le famiglie che vivono in golena

NOVI – A causa della piena del Secchia che è attesa nelel prossime ore a Novi, il sindaco ha emanato ordinanza di sgomebro per le famiglie che vivono in golena. I servizi sociali stanno effettuando una serie di telefonate ai residenti con fragilità di Rovereto sul Secchia per valutare eventuali necessità e relativi bisogni.

“Si invitano comunque i cittadini, che -spiegano dal Comune – risiedono nelle immediate vicinanze degli argini, a predisporsi all’eventualità di portarsi ai piani alti”

Confermata l’importanza della piena in atto che sta ancora passando per Ponte Alto e fa registrare la misurazione di 10.47 mt (livello di allerta rosso) mentre slitta alla tarda mattinata di domani il passaggio del colmo nella nostra zona. I livelli di Ponte Motta e Pioppa continuano a salire e si assestano alle ore 16.00 rispettivamente su 8.95 mt. il primo (fascia di allerta arancione) e su 8.66 mt il secondo (fascia di allerta – gialla).

Rimane confermata per domani, a scopo precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado solo nella frazione di Rovereto s/S mentre il centro medico e l’ufficio anagrafe della frazione effettueranno regolare apertura.

I volontari del gruppo comunale di protezione civile inizieranno il monitoraggio dalla mezzanotte di oggi e predisporranno il punto informativo presso la sala civica “F. de Andrè” in via Mazzini, 9 a Rovereto s/S. Saranno coaudiuvati da una decina di militari della brigata Friuli dell’esercito italiano nel loro lavoro di presidio.

Il Centro Operativo Comunale di Novi di Modena è attivo dalle ore 15.00 di oggi in forma estesa a tutte le sue funzioni presso la sede Municipale temporanea in viale Vittorio Veneto, 16 a Novi di Modena e risponde per qualsiasi informazione, segnalazione di emergenza oppure per raccogliere particolari esigenze al numero 059/6789151. Dalla mezzanotte di oggi le chiamate saranno deviate alla Centrale di Polizia delle Terre d’Argine 059/649555 mentre dalle 6.00 di domani mattina sarà riattivato tale servizio presso la sede comunale per dare informazioni in merito alle evoluzioni degli eventi durante la notte e alla situazione della viabilità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...