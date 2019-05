Piena del Secchia, martedi scuole chiuse a Rovereto

NOVI DI MODENA- Le abbondanti piogge degli ultimi giorni e il deflusso ancora in corso della precedente ondata di piena stanno determinando il raggiungimento di livelli significativi per il Fiume Secchia tali da determinare l’attivazione della FASE DI ALLARME (rossa).

Il colmo della piena sta passando per Ponte Alto che fa registrare misurazioni importanti (10.32 mt) ed è atteso nella nostra zona per la giornata di domani mattina. Il livelli di Ponte Motta e Pioppa hanno cominciato a salire e si assestano rispettivamente su 8.04 mt. il primo e su 8.00 mt il secondo (fascia di allerta – gialla)

Si comunica la chiusura, in via precauzionale, di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Rovereto s/S prevista per la giornata di domani (in linea con quanto deciso anche dai comuni limitrofi) e si segnalano le chiusure di Ponte Alto e Ponte Uccellino.

Il sistema di Protezione Civile con Regione, Comuni e strutture operative sta monitorando e presidiando l’evolversi della situazione ed il Centro Operativo Comunale di Novi di Modena è aperto presso il Municipio Temporaneo in viale Vittorio Veneto, 16 al quale è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione, segnalazione di emergenza o per comunicare particolari esigenze – Tel. 059 6789151 (oppure Centrale Polizia Municipale delle Terre d’Argine 059649555).

Nel primo pomeriggio è previsto un incontro del COC – Centro Operativo Comunale – dove, in base all’evolversi degli eventi, saranno definite strastegie operative ed eventuali misure di emergenza. Si invitano quindi tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e ad eseguire tutte le istruzioni che da ora in poi verranno diramate dalle pubbliche autorità sui canali informativi ufficiali del Comune di Novi di Modena:

– sito web del comune

– pagine social

– app

– mailing list

Per info sull’allerta in corso puoi consultare il sito regionale Emergenza Meteo: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.

