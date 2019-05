“Un amore cosi grande” per la festa della mamma a Massa Finalese

FINALE EMILIA- “UN AMORE COSI’ GRANDE”

Sala IDEATTIVA – Massa Finalese

Sabato 11 maggio ore 20,45

Artinsieme è lieta di invitare tutti gli amici interessati, alla serata di poesia e canzoni, per celebrare la FESTA DELLA MAMMA, che avrà luogo a Massa Finalese, presso la sala di Ideattiva, sabato prossimo, 11 maggio, alle ore 20,45.

Come ogni anno, questa sarà l’occasione per ritrovarci con gli autori delle altre associazione artistiche, della nostra regione, ma anche del Veneto e della Lombardia, per un confronto poetico ed uno scambio di ospitalità: saranno presenti infatti gli amici del Patio dei Poeti, di Bondeno; di Poetineranti, di Modena; i Poeti di Campagna, della Biblioteca di Casumaro; ed ancora i gruppi di Lendinara, Schivenoglia e Stellata.

Siamo certi che i versi che verranno presentati, arricchiti dai canti che potremo fare tutti insieme, e dalle incantevoli immagini di Sara Aleotti ed Elisa Benati, che per l’occasione presenteranno la seconda edizione della mostra fotografica “Madre Natura”, sapranno regalare suggestioni ed emozioni intense, che accarezzeranno il cuore di tutti.

Come da tradizione,condurrà la serata il nostro amico e fedele collaboratore Tito Taddei, giornalista di Tele Studio Modena.

Desideriamo ringraziare fin d’ora, per la sempre perfetta ospitalità, le responsabili di Ideattiva, le nostre giovani talentuose fotografe e tutti i collaboratori.

Vi aspettiamo numerosi!

Laura Lodi

Per Artinsieme

Mi piace: Mi piace Caricamento...