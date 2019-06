Morbillo, in pochi mesi già 144 casi nella nostra regione

Morbillo, in pochi mesi già 144 casi nella nostra regione. Dal primo gennaio al 30 aprile 2019 sono stati segnalati in Italia 864 casi di morbillo, di cui 299 nell’ultimo mese. Diciannove Regioni hanno segnalato casi, ma oltre due terzi sono stati registrati in Lazio (245), Lombardia (233) ed Emilia-Romagna (144). Il picco dei casi si è registrato nel mese di aprile.

Lo rileva l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità. Nel 32,6% dei casi c’è stata almeno una complicanza, tra cui anche due casi di encefalite. In crescita -sottolinea l’Ansa- anche l’età dei casi che è salita a 30 anni.

