Era scomparsa da due giorni, donna trovata senza vita

Era scomparsa da due giorni, e tutte le speranze di ritrovarla in buona salute si sono presto frantumare.

È stata trovata senza vita Elsa Lorenzini, l’87enne di Modena di cui si erano perse le tracce nei giorno scorsi. La signora era andata in vacanza in Toscana, a Marina di Pisa, e sera era uscita per una passeggiata da cui non aveva più fatto ritorno.

È stata trovata sulla spiaggia di Calambrone, senza segni di violenza addosso. Probabilmente la causa del decesso è di origine naturale.

