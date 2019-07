Francesco Calì corre con la Nazionale. Orgoglio a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – È finalmente maglia azzurra per Francesco Calì, che corre con la Nazionale Juniores dopo essersi ripreso dal brutto infortunio di qualche tempo fa.

Racconta Calì:

Domani parto con la nazionale per le Marche, sabato corro ad Offida e domenica ad Ascoli Piceno. Sono rientrato a correre da poco dopo l’operazione di Aprile e questa per me è una convocazione che mi dà molto vigore per il proseguire della stagione.