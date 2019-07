Il tango e il teatro, la musica e la luna: tante iniziative a Bastiglia per luglio

E…state a Bastiglia è alla sua seconda edizione, anche quest’anno vari appuntamenti per un’offerta dedicata a tutta la popolazione.

FARE ANCORA IL FILÒ, con la compagnia Serraglio di Baladam

6 luglio ore 21.30 Cortile della Biblioteca

A Bastiglia, presso il cortile della Biblioteca Comunale e altri luoghi del centro, va in scena lo spettacolo “Fare ancora il Filò”, della Compagnia Serraglio di Baladam, fondata dal regista e attore mirandolese Pierre Campagnoli. Per questa replica in particolare saranno presenti nello spettacolo diversi membri dell’associazione La Clessidra.

Inoltre, al termine dello spettacolo è previsto un piccolo buffet a base di prodotti tipici offerti dal Comune.

Il Filò, la veglia in cucina o nella stalla, era quel momento della vita contadina in cui, dopo il duro lavoro della giornata, la gente si ritrovava, la sera, per stare in compagnia, chiacchierare, raccontare storie e, inconsapevolmente, per tramandare la cultura orale di un territorio.

Questo spettacolo non vuole essere una mera rievocazione storica del Filò, ma un’occasione in cui ragionare criticamente sul tema della narrazione orale all’interno di una società contemporanea in cui nessuno racconta più storie senza schermi di mezzo.

Racconteremo storie per voce e fisarmonica, completamente in acustico e senza luce elettrica (utilizzeremo solo lampade e candele). Si tenterà di evocare una bella atmosfera d’altri tempi, sospesa in una notte di luna di fine Ottocento.

Per informazioni: 3333610030

PATER IN MANUS TUAS, con Corale Domenico Stella e Coro Città di Piero

9 luglio ore 21.00 Santuario della Beata Vergine delle Grazie (San Clemente)

All’interno dell’annuale rassegna intercomunale di Armoniosamente, sotto le antiche sponde, organizzata dalle Associazioni Cantieri d’arte e Amici dell’organo J. S. Bach, torna a Bastiglia nel Santuario di San Clemente il tradizionale concerto.

La Corale Domenico Stella e il Coro Città di Piero sono i due più longevi cori di Sansepolcro. Dopo anni di collaborazione si sono uniti creando un nuovo statuto ma anche altre forme artistiche che ci verranno proposte nell’affascinante scenario del seicentesco Santuario della Beata Vergine delle Grazie.

NEL VENTRE DEL TANGO, con Art&tango e Narjis

19 luglio ore 21.00 Piazza della Repubblica

Piazza Repubblica immersa in una serata interamente dedicata alla danza: i maestri della scuola Art&tango porteranno in scena uno spettacolo di cultura tanghera in cui verrà narrata la storia del Tango e le danze argentine quali Canyengue, Vals e Milonga, con sfondo degli interessanti audiovisivi della mostra “Luci sul tango” realizzati con la collaborazione della Galleria FIAF.

A seguire il Gruppo Narijs concluderà la serata accompagnandoci all’interno del delicato mondo colorato e velato della danza del ventre con uno spettacolo di grande impatto visivo.

Dalle 20.00 in Piazza anche stand gastronomici e Mercatino dell’ingegno.

GUARDANDO ALLA LUNA con That’s all folks e Giuliano Swing Band 5tet

21 luglio ore 21.00 Piazza della Repubblica

Un piccolo passo per l’uomo… Nel 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna celebriamo il pianeta che guardiamo sempre pieni di fascino e contemporaneamente le conquiste per le quali l’uomo invece sta ancora combattendo.

Sul palco di Piazza della Repubblica si alterneranno il trio acustico That’s all folks che rivisiterà alcuni grandi protagonisti del cantautorato italiano e internazionale in un momento di ritrovo collettivo di festa e di riflessione sulle importanti tematiche della libertà, della lotta alle diseguaglianze e del rispetto e della comprensione dell’ “altro”, il tutto sotto l’egida del grande potere sociale della musica.

A seguire, Giuliano Swing Band 5tet presenterà col naso all’insù alcuni classici brani del genere swing di fama internazionale ponendoci delle riflessioni sugli autori, ma anche sulla luna ricordando che è l’unico pianeta sotto il quale ci si continua a baciare e per il quale si continua scrivere canzoni e poesie.

Dalle 20.00 in Piazza anche stand gastronomici e Mercatino dell’ingegno.

INAUGURAZIONE DELLA SEDE ASSOCIAZIONE LA CLESSIDRA

26 luglio ore 21.00 Casa del Volontariato Piazza della Repubblica 49

L’Associazione culturale La Clessidra di Nonantola da qualche anno ha visto formarsi un nutrito gruppo di volontari sul territorio comunale di Bastiglia che amano animare il Paese con contributi artistici, culturali e di impegno sociale, che attraggono sempre gran parte della cittadinanza. Per questo motivo il Comune di Bastiglia ha voluto premiare il loro impegno volontario concedendo loro uno spazio all’interno della Casa del Volontariato, che verrà inaugurato con una serata piena di musica, iniziative e sorprese.

