San Prospero, da lunedì 15 luglio lavori di sfalcio erba al Quartiere Mulino

Lunedì 15 e martedì 16 luglio, dalle ore 8.30 alle 12.30, a San Prospero la circolazione stradale in via Della Scienza, piazza L. Da Vinci, piazza Galilei, piazza Fermi, via Volta, via Copernico, via Meucci e via Marconi sarà regolamentata per eseguire gli interventi di sfalcio nei parcheggi e nelle aree verdi in fregio. Lo annuncia una nota del Comune.

Inoltre, è stato disposto anche il divieto di parcheggio per le auto sempre dalle ore 8.30 alle 12.30.

Mi piace: Mi piace Caricamento...