Soliera, la Chimar cresce e apre un polo logistico in Toscana

SOLIERA – Chimar, leader nella logistica industriale integrata, ha recentemente aperto, tramite la sua società La Bottega dell’Artigiano, un nuovo polo logistico a Montale in provincia di Pistoia.

Il sito, che si estende su un’area complessiva di oltre 10.000 mq, è attrezzato per offrire soluzioni integrate e servizi di imballaggio e spedizioni per impianti e macchinari.

“L’apertura di questo nuovo polo è un ulteriore step della strategia di logistica industriale integrata a Km0 che Chimar sta portando avanti da anni. Questa strategia costituisce un valore aggiunto per i produttori di macchinari ed impianti tanto più se integrata con servizi ad alto contenuto tecnologico”, ha dichiarato Marco Arletti, amministratore delegato del Gruppo.

“Anche in Toscana, infatti – continua Arletti – il personale specializzato del Gruppo Chimar sarà in grado di integrare i servizi di logistica industriale a diverse soluzioni innovative come, ad esempio, Spylog, il dispositivo dedito al monitoraggio di urti, temperatura e umidità durante il transit time; Spylog Track, lo strumento per la tracciabilità e la lettura delle condizioni del carico real time e Packing List Fotografico, la piattaforma software per la gestione delle distinte fotografiche”.

