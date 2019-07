Staffetta 2 agosto, prosegue il viaggio degli studenti di Novi

NOVI DI MODENA – Prosegue il viaggio degli studenti e delle studentesse di Novi di Modena impegnati nella staffetta per ricordare il 2 agosto 1980.

Ieri i ragazzi hanno fatto tappa a Bolzano, dove hanno incontrato il Sindaco, visitato i resti del Lagher, la “Collina dei Saggi”, il museo delle semirurali accompagnati per tutto il percorso dai Bersaglieri, in bicicletta con tanto di fanfara e dall’Anpi di Bolzano.

“Oggi è stata una grande emozione per me e per i ragazzi – ha commentato l’assessora Elisa Montanari -. Commemorare insieme ai bersaglieri e all’Anpi i morti nei lager e nella strage di Bologna ci ha fatto riflettere sull’importanza della memoria e sui valori della pace e della democrazia”.

Dopo un breve viaggio in treno a Trento, i ragazzi hanno poi incontrato i rappresentanti della Regione Trentino-Alto Adige e del Comune di Trento. In tutte queste occasioni i ragazzi hanno letto una lettera di saluto e ringraziamento per l’ospitalità ricevuta. “Una lettera – ha aggiunto Silvano Tagliavini del Circolo Naturalistico Novese – dove si ricorda la strage alla stazione di Bologna e il doveroso impegno di tutti, ed in particolare delle giovani generazioni, per tramandare la memoria e rimanere vigili affinché quanto successo il 2 agosto 1980 non accada mai più”. LEGGI ANCHE: 2 agosto 1980, partiti gli studenti di Novi che parteciperanno alla staffetta

Gli studenti di Novi di Modena alla staffetta “2 agosto 1980 – una data per non dimenticare”

