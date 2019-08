“Sei gay? Allora non ti affitto la casa vacanze”, discriminato modenese

Un nuovo caso di omofobia. Questa volta è successo ad un giovane del modenese che si è visto rifiutare la prenotazione di una casa vacanze tramite la piattaforma Airbnb. “Non accetto due uomini. Accetto sempre in presenza di un’altra donna” ha risposto al giovane l’host di un appartamento a San Severo, in provincia di Foggia, al giovane che l’aveva contattata per trascorrere qualche giorno di vacanza in Puglia.

“Cortesemente fammi sapere se sei in coppia con una donna che è nelle piccole regole della casa. Solo uomini accompagnati da fidanzata, compagna, amica oppure moglie. Perdona questa piccola richiesta” si è giustificata la donna quando il ragazzo ha chiesto spiegazioni. Il regolamento, inoltre, non prevede alcuna restrizione di questo genere. “Non accetto due uomini. Accetto sempre in presenza di un’altra donna. Tutto qui” ha spiegato la donna.

Ora Arcigay che ha segnalato il caso chiederà l’espulsione dell’host dalla piattaforma.

