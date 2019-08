Vacanze, week end da bollino nero per il traffico

MIRANDOLA, SAN FELICE SUL PANARO, MEDOLLA, CAVEZZO, CAMPOSANTO, FINALE, CONCORDIA, SAN POSSIDONIO, SAN PROSPERO, BASTIGLIA, BOMPORTO, NONANTOLA, RAVARINO, NOVI, SOLIERA – Sarà anche il primo week end di agosto da trascorrere in ferie, ma la strada delle vacanze è lunga e soprattutto rallentata dal traffico intenso.

Questo fine settimana, infatti, è il primo da “bollino nero” su strade ed autostrade. In tanti stanno per muoversi verso le località di vacanza. Autostrade segnala che è la direttrice mare quella più a rischio e non solo per i vacanzieri. Infatti, sabato 3 agosto si prevedono elevati flussi di traffico sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Civitanova Marche e Fermo, in direzione di Pescara, in occasione del “Jova Beach Party”, evento che si svolgerà nel pomeriggio sul lungomare di Fermo e al quale gli organizzatori prevedono la partecipazione di decine di migliaia di persone. Tempi di percorrenza superiori alla media sono attesi già dalla seconda metà della mattinata.

In avvicinamento alle stazioni di Porto Sant’Elpidio e Fermo verrà rafforzato ulteriormente il servizio di viabilità e verranno allestite postazioni dedicate agli addetti autostradali per la distribuzione di bottiglie di acqua refrigerata e generi di conforto per assistere l’utenza in caso di eventuali accodamenti. Dalle prime ore della mattina di sabato 3 agosto, per velocizzare il deflusso di veicoli in uscita, cosi come in entrata a fine concerto, verrà incrementato il personale in servizio presso le stazioni autostradali della zona. Sulla tratta verranno istituiti presidi permanenti di carri di soccorso meccanico per tutta la durata dell’evento, per ridurre al minimo i tempi di intervento, in caso di necessità.

Attenzione a domenica 4 e lunedì 5 agosto quando si fermeranno a singhiozzogli addetti ai caselli ed i turnisti non sottoposti alla 146 cioè quelli che non sono precettabili per lo sciopero proclamato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl per il rinnovo del contratto di lavoro. Si tratta – hanno spiegato i sindacati – di uno sciopero a turni di quattro ore: “dalle 10 alle 14” poi “dalle 18 alle 22” e poi ancora dalle “22 di domenica alle 2 del mattino di lunedì 5” per 8 ore consecutive. Potrebbe accadere che le concessionarie chiudano i varchi con i casellanti e dirottare i flussi di auto verso le porte automatizzate (telepass, carte e prendi monete automatici) con il conseguente aumento delle code.

Il divieto di transito dei mezzi pesanti è in vigore dalle 8.00 alle 22.00 di sabato 3 agosto e domenica 4 agosto dalle 7.00 alle 22.00.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali di comunicazione (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, canale Twitter del CCISS, Isoradio, Onda Verde sulle Radio-Rai e sul Televideo Rai).

Per la rete stradale Anas è possibile utilizzare l’applicazione “VAI” (Viabilità Anas Integrata) scaricabile dal sito www.stradeanas.it e disponibile anche per Smartphone. Numero unico telefonico 800.841.148.

Altre informazioni sulla rete autostradale sul sito www.aiscat.it e sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali.

