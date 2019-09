FINALE EMILIA – Addio a don Oscar Bin, lutto a Finale Emilia. Don Oscar aveva appena festeggiato 25 anni di sacerdozio passati tutti a Finale Emilia, ed era molto amato e stimano nella cittadina, per lui, in occasione dei suoi 75 anni di età, l’anno scorso si era tenuta una bella festa. Se ne è andato giovedì mattina, dopo un breve ricovero in ospedale per un controllo.

Numerosi e commossi i ricordi che si susseguono sui social

Scrive ad esempio Betty Mantovani:

La mia conoscenza di Don Oscar viene da lontano:lo conobbi in Friuli, esattamente a Cesclans, un piccolo paesino dove, dopo il terremoto, la Caritas di Modena aveva allestito un campo di aiuto. Lui era, allora, parroco o cappellano, non ricordo, di Vignola. Era il 1976:io avevo 18 anni, lui era un giovane sacerdote. Tra i due gruppi di Finale e Vignola, inutile dirlo si stabilì subito una intesa speciale e quando , dopo anni, me lo ritrovai a Finale, non credevo ai miei occhi. L’ho visto, l’ultima volta, lunedi mattina direi. Voleva una sciroppo per la tosse “da fumo”, come mi chiedeva sempre lui… “Ma Oscar…. smetti di fumare , dai, fai uno sforzo” Ma dai Betty, cosa vuoi che mi faccia ormai….. Si, avevi ragione, Don ormai non conta più. Prega per noi.

Roberto Ronchetti

Non era ne’ un parroco ne’ il mio insegnante di Religione…per me Don Oscar era un amico…con la sua scomparsa, per quelli della mia generazione, se ne va un pezzo di vita e di storia. Era il prete della gente e per la gente…mi sembra ancora di vederlo, sotto quel cappello nero con la sigaretta in bocca passeggiare per Finale e scambiare 2 parole con tutti….era un anticonformista….un pozzo di cultura sotto le umili vesti da sacerdote …ci potevi parlare davanti ad un buon bicchiere di vino…era il prete che, dopo avere celebrato la messa Natalizia di mezzanotte, nascondeva il Santissimo e dispensava vin brule’ per tutti…L’ ultima volta che lo vidi fu durante un Finalestense di qualche anno fa, come sempre ci abbracciammo calorosamente, lui mi ricordo’ di essere stato il suo primo chierichetto e mi disse ” Bobo, vienimi a trovare ogni tanto ! E’ da molto che non ti confessi vero ?! “…poi, guardando il crocifisso che ho al collo, aggiunse ” sono contento che porti sempre Gesu’ con te, non dimenticarlo mai “….e poi non ci siamo piu’ visti…

Riposa in pace Don. Per te ci sara’ senz’altro un angolo speciale in Paradiso ❤