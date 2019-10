A Mirandola le stelle del volley

MIRANDOLA – I campioni d’Italia e d’Europa Volley Lube, e poi Modena Volley, Trentino Volley, Bluvolley Verona, Pallavolo Padova, VeroVolley Monza, Lupi Santa Croce e i turchi del Ziraat Bankası Spor Kulübü. Il progetto SportMore è pronto a portare nel Modenese il meglio del volley italiano e internazionale, con due spettacolari quadrangolari in parallelo programmati per venerdì 11 e sabato 12 ottobre alla presenza in campo delle stelle più brillanti sotto rete. La duplice rassegna, ribattezzata “Gruppo Ponzi investigazioni International volley cup” e “Gruppo Ponzi investigazioni National volley cup”, si presenta come un gustoso antipasto della Superlega e della A2, un evento di richiamo nazionale, competizioni delle quali costituirà de facto le prove generali a una settimana dal via dei campionati. Le manifestazioni si svolgeranno nei Comuni di Sassuolo e Mirandola, che hanno concesso il patrocinio, e si inseriscono nel solco della grande tradizione che ha condotto la provincia modenese a essere designata come la culla della pallavolo tricolore.

A SASSUOLO. Il torneo “Gruppo Ponzi investigazioni – International volley cup Città di Sassuolo” andrà in scena al PalaPaganelli di via Nievo, dove si sfideranno quattro straordinari club: la titolatissima Modena Volley, Pallavolo Padova, VeroVolley Monza e la formazione turca di Ankara del Ziraat Bankası Spor Kulübü. La formula prevista è quella della coppia di semifinali e della duplice finale. La gara iniziale, alle ore 17.45 di venerdì 11 ottobre, opporrà Padova Volley e Ziraat Bankası Spor Kulübü; seguirà nel tardo pomeriggio il match Modena Volley e VolleyVero Monza. Sabato 12 alle 14.45 le due perdenti si contenderanno la medaglia di bronzo e a seguire si terrà l’attesa finalissima tra i club vincenti.

A MIRANDOLA. Il torneo “Gruppo Ponzi investigazioni – National volley cup Città di Mirandola” avrà luogo al Palazzo dello sport “Marco Simoncelli” di via Dorando Pietri, dove si fronteggeranno alcuni tra i sodalizi più titolati della pallavolo italiana: le due superpotenze Volley Lube e Trentino Volley, oltre a Bluvolley Verona e Lupi Santa Croce. La formula degli scontri non varia: la prima partita, alle 17.45 di venerdì 11, vedrà di fronte Lube Volley e Lupi Santa Croce; a seguire, verso l’orario di cena, la contesa tra Trentino Volley e Bluvolley Verona. Sabato avranno luogo la finale per il terzo posto tra le sconfitte (alle 14.45) e quindi successivamente lo scontro tra le due vincitrici per la prima piazza (a seguire).

I BIGLIETTI. Due sono le tariffe previste per chi vuole assistere all’eccezionale appuntamento col volley a Sassuolo e Mirandola: il posto unico per una giornata (venerdì o sabato) costa 15 euro, mentre l’abbonamento per due giornate è disponibile al prezzo di 25 euro. I biglietti si possono acquistare prenotandoli via mail all’indirizzo info@sportmore.it, con ritiro dei tagliandi direttamente nei palasport di riferimento. Per il torneo di Mirandola inoltre i ticket si possono comprare negli uffici di Radio Pico in via Agnini 47 a Mirandola. Sono inoltre allo studio sconti per gli abbonati dei otto club presenti nei due tornei.

L’ORGANIZZAZIONE. La duplice kermesse è organizzata come detto da SportMore, un progetto sportivo modenese, ma di respiro internazionale, avviato nel 2019 col patrocinio del Comune di Modena con l’obiettivo di predisporre eventi sportivi dedicati ai protagonisti delle varie discipline, mettendo in risalto le vicende sportive più esaltanti ed emozionanti attraverso la voce o la gesta in campo dei protagonisti (per ulteriori informazioni: www.sportmore.it, info@sportmore.it e sui social network). Le manifestazioni sono affiancate dal Gruppo Ponzi investigazioni in qualità di title sponsor, mentre Kappa affianca i quadrangolari nel ruolo di sponsor tecnico. L’associazione Mondo Charge collabora agli appuntamenti, assieme alle società locali Csd J. Maritain (per l’appuntamento di Mirandola) e Volley Sassuolo (per le sfide sassolesi); l’emittente televisiva TvQui Modena è infine il media partner.

