Limidi, incontro su arte e conoscenza

LIMIDI DI SOLIERA – Domenica 10 novembre, alle ore 16, la sala del Centro Civico di Limidi (Via Papotti n. 18) ospita la conferenza della Dr.ssa CRISTINA MUCCIOLI (insegnante di Etica della Comunicazione all’Accademia di Brera e critico d’arte anche in ambito internazionale. La sua ricerca è focalizzata sugli intrecci tra arte e scienza, antropologia e filosofia) che intratterrà su ESTETICA DEL VERO, APOLOGIA DEL FALSO. Riflessioni sull’evoluzione dell’idea di ‘vero’ in un’epoca di fake-news e bufale con accenni alle idee e immagini della verità nella storia dell’arte. Coerentemente col tema della relazione il pomeriggio sarà valorizzato da una mostra personale dell’acquerellista carpigiana LORENA GHIZZONI. Opere che al tempo stesso sono in parte un ‘falso’, una trasfigurazione lieve e poetica della realtà, ma anche il ‘vero’, movimenti di colore che rappresentano la sensibilità dell’artista e danno all’osservatore piacevoli emozioni! Al termine un piccolo rinfresco per tutti.

L’evento fa seguito al concerto per la festa Ognissanti tenutosi in Chiesa a Limidi e fa parte del programma autunnale di Incontri Culturali, tutti con ingresso libero e gratuito predisposto dal Gruppo Cultura del CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI, col patrocinio del Comune di Soliera e col contributo della Fondazione Campori.

A seguire, la programmazione prevede:

domenica 17 novembre 2019 alle ore 16,30 (N.B. evento anticipato rispetto alla data precedentemente comunicata!) al Centro Civico di Limidi (Via Papotti n. 18) l’assessorato agli Affari Generali del COMUNE DI SOLIERA, in occasione del 75° DEI FATTI D’ARME DI LIMIDI, presenterà lo spettacolo FEMMINILE/RESISTENTE di ELISA LOLLI;

venerdì 29 novembre 2019 alle ore 21,00 presso la sala del Centro Civico di Limidi (Via Papotti n. 18) per il ciclo “UN MODO DIVERSO DI VIAGGIARE” FLAVIO DE SANTIS (appassionato di viaggi) presenta e commenta foto-video di viaggi in bicicletta: DAL PO AL DANUBIO e GLI STATES DELLA COSTA ATLANTICA.

