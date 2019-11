Tiro con l’arco, festa degli alberi, e la mostra della filarmonica nel weekend a Mirandola

MIRANDOLA, SABATO 30 NOVEMBRE, SI CONCLUDE LA FESTA DELL’ALBERO TRA LABORATORI PER BIMBI E CORSI DI POTATURA PER RAGAZZI

Sabato 30 novembre si conclude “La festa dell’albero” diverse le iniziative in programma: presso la biblioteca comunale “E. Garin”, dalle 16,30 si terrà prima un laboratorio fotografico sugli alberi, con Enrico Forapani, per bambini dai 4 ai 10 anni. A seguire un laboratorio artistico di foliage, “Fiori d’autunno”, organizzato dall’Ass. Simone Catellani di San Giacomo Roncole. Per i più grandi, invece, il Giardino Botanico La Pica ha messo in programma “Diamoci un taglio”, corso di potatura rivolto ai giovani dai 16 anni in su. I volontari della Pica sono da sempre impegnati per l’ambiente del nostro territorio. Il presidente Giorgio Cavazza ha partecipato negli anni ‘80 ad un censimento del verde e ad uno studio sulla quantità di alberi necessari per ridurre le emissioni presenti in atmosfera. Da lì è iniziato il suo impegno: ha realizzato il rimboschimento alla Madonnina della Valle, in fondo a via Imperiale, in collaborazione con le scuole medie e gli scout. Ha creato un bosco e, infine, grazie alla onlus la Pica, un giardino botanico.

MIRANDOLA, SABATO 30 NOVEMBRE, AUDITORIUM MONTALCINI: INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA DELLA FILARMONICA “G. ANDREOLI”

In occasione del 50° anniversario dei concerti a Mirandola della Filarmonica Cittadina “G. Andreoli”, sabato 30 novembre, presso l’Auditorium Montalcini sarà inaugurata la mostra “50 anni a teatro”, esposizione fotografica che ripercorre la storia dell’orchestra. L’evento si terrà a partire alle ore 15:00 presso il Foyer dell’Auditorium “Rita Levi Montalcini” in via 29 Maggio n. 4.

MIRANDOLA, DOMENICA 1 DICEMBRE, PRESENTAZIONE “BIOGRAFIE PICHENSI” E CONCERTO “COLOR DE BUENOS AIRES”

Due momenti, un incontro unico. Domenica 1° dicembre 2019 alle ore 16.30, presso l’Auditorium “Rita Levi Montalcini” in via 29 Maggio n. 4 a Mirandola, saranno presentate le “Biografie Pichensi”, volumi XVII, XVIII, XIX e XX della Collezione “Memorie storiche della Città e dell’antico Ducato della Mirandola”. A seguire il concerto “Color De Buenos Aires Le musiche di Astor Piazzolla e dell’America latina” a cura della Filarmonica “G. Andreoli”. L’evento è organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola con ingresso gratuito previa prenotazione al numero 0535 22455.

MIRANDOLA, DOMENICA 1 DICEMBRE, PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT GARA INDOOR DI TIRO CON L’ARCO XIV TORNEO CITTA’ DI MIRANDOLA.

Domenica 1 dicembre presso il palazzetto dello sport, in via Tazio Nuvolari 13/15 a Mirandola, si svolgerà il XIV° Torneo Città di Mirandola, gara indoor di Tiro con l’arco, trofeo “Renzo” memorial Marino Pradella 12° edizione. Le gare si terranno durante l’intero corso della giornata a partire dalle ore 9:00 fino alle ore 17:00. All’evento sportivo parteciperanno atleti provenienti da tutta Italia e prevalentemente dalle provincie e regioni limitrofe come Veneto, Lombardia, Marche. Sarà possibile per tutti accedere al palazzetto per assistere alle gare.

