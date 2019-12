Primo Natale nella nuova sede per il negozio Bellini di Cavezzo

CAVEZZO – Primo Natale nella nuova sede per il negozio Bellini presente a Cavezzo dal 1984. A febbraio, la storica attività si era trasferita nei nuovi locali più spaziosi, permettendo ad Alessandra Bellini, titolare con il papà Ermes, di affiancare alla vendita e assistenza di piccoli elettrodomestici anche i casalinghi delle marche più conosciute. In occasione del Natale, Alessandra ha allestito alcuni angoli del negozio dove ci si può immergere nell’atmosfera delle festività tra luci, decori ed idee regalo.

Anche per Alessandra 46 anni ed un figlia di 9, il terremoto è stato un evento di svolta. “Ho lavorato 13 anni come ambulante – racconta -, ma dopo il sisma le cose sono cambiate. Papà era solo in negozio e così ho deciso di affiancarlo nell’attività. Nel 2013, abbiamo inserito anche articoli di casalinghi, poi, quando c’è stata la possibilità di spostarci in una sede più spaziosa, sempre in centro a Cavezzo, a pochi metri da quella storica, abbiamo deciso di cogliere l’opportunità. Certo, la crisi si è sentita e le difficoltà non mancano, così come i sacrifici perché dall’8 dicembre e fino alla vigilia siamo sempre aperti, ma sono contenta della scelta>.

Tra l’altro, il negozio di Alessandra ed Ermes è rimasto l’unico a Cavezzo dove è possibile trovare articoli di casalinghi. In occasione delle feste, Alessandra ha allestito diversi angoli nel locale che vanno dalle decorazioni a tutto ciò che serve per allestire la tavola natalizia, senza dimenticare i carillon per i quali la titolare ha un vera passione.

