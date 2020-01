A Mirandola il Pd recupera consensi. Ma non c’è gara con la Lega

A Mirandola il Pd recupera consensi rispetto alle comunali di maggio. Ma non c’è gara con la Lega, che resta il primo partito e aumenta le sue preferenze. E’ quanto emerge definitvo dallo scrutinio delle 22 sezioni mirandolesi.

Il 26 maggio 2019, a Mirandola il sindaco Alberto Greco veniva eletto con 6.041 voti.

La Lega aveva 4.679 voti, Fratelli d’Italia 248 e Forza Italia 724.

In poco più di 6 mesi la situazione è cambiata. La candidata presidente Lucia Borgonzoni ha preso 6.271 voti, La Lega ha aumentato le sue preferenze, arrivando a 4.807. Fratelli d’Italia ha avuto una crescita esponenziale, raccogliendo 727 voti. Drastico calo per Forza Italia, che scende a 370 preferenze. Il partito che qui vanta un politico di lungo corso come Antonio Platis, non è riuscito ad arginare il calo di consensi.

Per quanto riguarda il centrosinistra, qui a maggio Roberto Ganzerli aveva raccolto 5.483 voti, il Pd ne aveva 3.337. Per le regionali Stefano Bonaccini ha fatto meglio: 4.610 voti. E anche il Pd ha migliorato, recuperando elettori disaffezionati: ha 3.782 voti

I risultati del centrodestra alle regionali a Mirandola

I risultati del centrosinistra a Mirandola 2020

I risultati delle elezioni amministrative 2019 a Mirandola

