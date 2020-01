Affluenza al 23% alle ore 12: più del doppio di cinque anni fa

Per le elezioni regionali affluenza al 23,4% alle ore 12: più del doppio di cinque anni fa. Il dato è leggermente superiore anche alla stessa rilevazione delle politiche del 2018 e alle europee dello scorso anno.

Hanno votato i candidati principali. Stefano Bonaccini è andato a urne, accompagnato dalla moglie, attorno alle 11 nella sua Campogalliano (Modena), Lucia Borgonzoni ha invece votato alle 12,15 in un seggio a Bologna mentre Simone Benini, attorno a mezzogiorno a Forlì.

In Emilia- Romagna praticamente un cittadino su quattro è già stato alle urne per compiere il proprio diritto – dovere. Nel 2015, in analoghe elezioni regionali, alle 12 era andato alle urne il 10,9%.

Si vota fino alle ore 23.

