Affluenza al 58,8% in Emilia-Romagna alle ore 19. Il dato si riferisce all’intera regiona, ed è in deciso aumento rispetto a cinque anni fa, quando per le elezioni regionali si presentarono, sempre alla stessa ora, il 31,3% degli aventi diritto.

Confermato il trend al rialzo della partecipazione che si era verificato già a mezzogiorno, quando erano già andati alle urne il 23,4% degli elettori.

Si vota fino alle ore 23.

Il sito dei ministero degli Interni da cui guardare i dati di affluenza e spoglio

