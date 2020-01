Al via il ciclo “Noi in Gioco” al Centro Bambini e Famiglie a Soliera

SOLIERA – Sabato 11 gennaio, alle ore 10, in via Donatori di Sangue 45 prende il via una seconda tranche di appuntamenti proposti dal Centro Bambini e Famiglie di Soliera, con il sostegno di Focus 06. Una comunità per il benessere dell’infanzia, un progetto selezionato da Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

Il primo incontro nella struttura di via Donatori di Sangue 45 prende spunto da “L’onda”, il fumetto della disegnatrice coreana Suzy Lee. Si tratterà di un laboratorio d’arte, dedicato al colore blu e alle sue sfumature in rilievo. Nell’occasione si converserà con i genitori riguardo al bambino e alle sue nuove esperienze tra vissuti ed emozioni.

Il Centro Bambini e Famiglie “In Erba” è uno spazio di incontro per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. È aperto tutti i mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18.30 e il sabato mattina dalle 9.30 alle 12. Durante i sabati sono previsti degli appuntamenti speciali all’interno del percorso “Noi in gioco”, un’iniziativa a cura della dottoressa Claudia Folloni, psicologa.

Ogni incontro avrà inizio con la proiezione di un Silent Book, seguito da un laboratorio dedicato ai bambini e da una conversazione con i genitori guidata dalla psicologa.

Per informazioni: 059.568583, 059.649712, coordinamento.pedagogico@ terredargine.it

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017