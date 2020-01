Al via a Modena le “Olimpiadi robotiche”: quattro scuole in gara. Sfida tra programmatori in erba

Non solo nativi digitali, ma veri e propri programmatori junior: gli studenti dell’istituto tecnico e professionale Corni, dell’omonimo liceo e dell’istituto Cavazzi di Pavullo, così come quelli del Cerebotani di Lonato del Garda (BS), sono già in grado di costruire autonomamente piccoli robot e programmarli per renderli il più performanti possibile. Ma chi sa farlo meglio?

I quattro istituti si sfideranno sabato 11 e domenica 12 gennaio a Expo Elettronica, presso il quartiere fieristico di Modena: gli organizzatori della manifestazione, infatti, hanno donato a ogni scuola un robottino Printbot Evolution che i ragazzi hanno montato e programmato in classe; in fiera li faranno scendere in campo per misurarsi in quattro prove di abilità: line-follower (il robot deve seguire una linea nera nel più breve tempo possibile), robot-calcio (è una sfida due contro due, l’obiettivo è fare goal), robot-sumo (vince il robot che spinge l’altro fuori dalla pedana di gara) e labirinto (bisogna guidare il robot fuori da un labirinto).

Il robot meglio programmato porterà la sua scuola sul podio, ma il premio sarà uguale per tutti gli istituti: una dotazione di libri tecnici da utilizzare nel corso dell’anno scolastico.

Il montaggio e la programmazione del robot contribuisce ad alimentare abilità come la creatività, il lavoro di squadra, il pensiero critico, abilità motorie e di progettazione 3D: non solo divertimento, dunque, ma il primo passo verso un’educazione tecnologica.

Quella modenese è solo la prima tappa delle “Olimpiadi robotiche”: ci saranno anche altri appuntamenti in giro per l’Italia e la finale si disputerà a maggio a Forlì.

Questa è solo una delle proposte innovative che si possono trovare sabato e domenica prossimi a Expo Elettronica: oltre 300 espositori propongono migliaia di articoli di informatica, piccoli elettrodomestici, telefonia, tablet, home theatre, accessori per videogiochi, illuminazione, ricambi, minuteria e prodotti per l’hobbistica e il fai da te. La manifestazione fa leva sulle passioni e, accanto all’elettronica, presenta altre sezioni tematiche: comics & games, con videogiochi, fumetti, dischi e il mondo dei cosplayer; modellismo statico e dinamico; una panoramica sul mondo dei makers.

CosmoComix è la versione multimediale della tradizionale fiera del fumetto che oggi è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti dei comics and games, in tutte le loro sfaccettature; per il manifesto è stato scelto un nome prestigioso: è firmato infatti dal fumettista Ivano Codina. La novità dell’edizione 2020 è il grande Games Village, un’area di oltre 1000 metri quadrati interamente dedicata al gaming con spettacoli, ospiti e sfide: qui si svolgono tornei eSport a premi dedicati ai migliori titoli competitivi come Tekken, Fifa e Super Smash Bros, intrattenimento a tema videoludico con famosi ospiti sul palco. Si può inoltre partecipare alla “Battle Royale” più famosa di sempre nella grande Area Fortnite, scendere in pista con “Just Dance 2020” per sfidare i propri amici al videogioco musicale più famoso al mondo e provare l’emozione della Realtà Virtuale.

Dove, come, quando:

Date e orari: sabato 11 gennaio 9-19, domenica 12 gennaio dalle 9-18

Luogo: Modena Fiere Viale Virgilio, 70/90 uscita Autostrada Modena nord

Organizzazione: Blu Nautilus Srl

Info: 0541.439573; www.expoelettronica.it

Ingresso (ticket unico valido per tutti i settori espositivi): intero € 10,00; ridotto € 8,00. Acquisto online 9 € biglietto unico, più diritti di prevendita.

Fonte: Ufficio Stampa MediaMente