Al voto! Urne aperte dalle ore 7 alle ore 23

Oltre 3,4 milioni di cittadini emiliano-romagnoli saranno chiamati al voto, domenica 26 gennaio 2020, per eleggere il presidente della Regione e i componenti dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.

Gli oltre 4.500 seggi nei 328 comuni della regione resteranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 26 gennaio: immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio. I risultati potrebbero arrivare già nella notte.

I Comuni tengono aperti gli uffici elettorali in via straordinaria per chia vesse la tessera piena o l’avesse persa.

È online, in vista di questo appuntamento elettorale un apposito sito, realizzato in collaborazione tra Giunta e Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna che, oltre notizie e indicazioni di servizio, mette a disposizione degli elettori un’animazione su “come si vota”, informazioni relative alle istruzioni per la presentazione delle candidature, la composizione dei collegi, le leggi che regolano la consultazione elettorale nonché la banca dati dei risultati delle precedenti tornate.

