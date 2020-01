Alberi abbattuti alla stazione dei bus, polemica a Mirandola

MIRANDOLA – Alberi abbattuti alla stazione dei bus nella zona di via Smerieri, è polemica a Mirandola per il destino dei pioppi che con la loro ombra regalavano refrigerio ai passanti e a chi aspettava la corriera. Le piante sono state dichiarate “a fine vita” dal Comune di Mirandola, e sono state tolte senza troppe cerimonie. I pioppi, inoltre, non verranno sostituiti perchè quella zona sarà risistemata nell’ambito del piano di riordino della viabilità attorno all’ospedale. Un progetto della vecchia giunta Benatti che si sta realizzando solo adesso per diverse vicissitudine legate alle aziende che hanno vinto l’appalto.

Come spiega su Facebook il consigliere comunale Marco Donnarumma: “L’abbattmento delle piante era previsto nel progetto di riordino del parcheggio dell’ospedale e ampliamento della fermata autobus, risalente alla vecchia amministrazione (2017-2018), progetto che all’insediamento di questa giunta era già stato approvato, ma soprattutto aggiudicato (2 maggio 2019) e per cui i lavori sono iniziati più avanti per slittamenti con l’appaltatore. Da parte nostra è già stato ribadito che quando sono previsti interventi che riguardino anche eventuali abbattimenti di alberature si valuti con estrema cura e siano sempre e comunque previste compensazioni maggiori”. E mette in fila l’iter del progetto: ” l’iter del progetto: la fattibilità tecnico-economica è stata approvata il 9/8/2018 e l’ultima approvazione del capitolato d’appalto è passata nella giunta Benatti del 21/02/2019. L’appalto è stato poi aggiudicato il 02/05/2019. Una cosa sbagliata è sempre da cercare di evitare, ma bloccare un appalto aggiudicato è una procedura complessa e che rischia di provacare un ricorso da parte dell’appaltatore”.

